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Неділя, 15.11.2020
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Боксер нокаутував суперника жорстким ударом в вухо (відео)

Боксер нокаутував суперника жорстким ударом в вухо (відео)
Оновлено 18:01 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твіттер premierboxing

У ніч на 15-е листопада (час київський) в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) на арені Staples Center відбувся вечір професійного боксу від компанії Premier Boxing Champions.

У головному поєдинку шоу уругвайський суперсередньоваговик Амілкар Відаль нокаутував американця Едварда Джеремі Ортіса в другому раунді.

У со-головній події непереможний нігерійський боксер 1-го важкої ваги Ефетобор Апочі змусив в 3-му раунді капітулювати американського бійця Джо Джонса. Нігерійський "Пітбуль" впустив суперника ударом в вухо, коли той вже схилив коліно. У підсумку рефері вирішив не ризикувати здоров'ям Джонса і зупинив сутичку.

У поєдинку андекарді американський напівлегковаговик Генрі Арредондо поступився своєму співвітчизникові Еросу Корреа рішенням більшості суддів.

У першому поєдинку карда американський легкоатлет Десмонд Лайнс одноголосним рішенням суддів програв своєму співвітчизникові Дієго Елізондо.

Раніше Телеграф повідомляв, що боксер Вегас підкорив Лас-Вегас убивчим нокаутом.

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Бокс, Нокаут.

Автор:

Телеграф
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