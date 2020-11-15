Боксер нокаутував суперника жорстким ударом в вухо (відео)

У ніч на 15-е листопада (час київський) в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) на арені Staples Center відбувся вечір професійного боксу від компанії Premier Boxing Champions.

У головному поєдинку шоу уругвайський суперсередньоваговик Амілкар Відаль нокаутував американця Едварда Джеремі Ортіса в другому раунді.

У со-головній події непереможний нігерійський боксер 1-го важкої ваги Ефетобор Апочі змусив в 3-му раунді капітулювати американського бійця Джо Джонса. Нігерійський "Пітбуль" впустив суперника ударом в вухо, коли той вже схилив коліно. У підсумку рефері вирішив не ризикувати здоров'ям Джонса і зупинив сутичку.

У поєдинку андекарді американський напівлегковаговик Генрі Арредондо поступився своєму співвітчизникові Еросу Корреа рішенням більшості суддів.

У першому поєдинку карда американський легкоатлет Десмонд Лайнс одноголосним рішенням суддів програв своєму співвітчизникові Дієго Елізондо.

Раніше Телеграф повідомляв, що боксер Вегас підкорив Лас-Вегас убивчим нокаутом.