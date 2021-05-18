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Поб'є будь-якого чемпіона": Кличку прогнозують успішне повернення на ринг

Поб'є будь-якого чемпіона": Кличку прогнозують успішне повернення на ринг
Оновлено 20:25 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram klitschko

Колишній тренер екс-чемпіона світу в важкій вазі українця Володимира Кличка американець Джеймс Алі Башир вважає, що "Доктор Сталевий Молот" повернеться на ринг.

Більш того, фахівець упевнений, що 45-річний Володимир Кличко не просто так тримає себе в хорошій формі, а готується до повернення на ринг заради підкорення рекорду легенди боксу Джорджа Формана, який став чемпіоном світу в хевівейті у віці 45 років. Джеймс зазначив, що Володимир досі займається старанно, як ніби і не йшов зі спорту. Крім того, Алі Башир підкреслив, що Володимир поб'є будь-якого з трійці Уайлдер / Ф'юрі / Джошуа.

"Останні два-три роки я говорив людям, що Володимир повернеться. Всі сміялися наді мною, і що тепер? Я бачив, як він тренується. Я питав себе, якщо він не збирається виступати, навіщо він так тренується. Думаю, Володимир поб'є рекорд Джорджа Формана і стане найстаршим чемпіоном важкої ваги в історії. Він повернеться і поб'є будь-якого з трьох великих хлопців - Джошуа, Ф'юрі і Уайлдера ", - цитує Башира" Чемпіонат ".

Володимир Кличко провів свій останній поєдинок ще в квітні 2017 року, програвши нокаутом Ентоні Джошуа. Після цього українець оголосив про завершення кар'єри.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Володимир Кличко.
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