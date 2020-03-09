Наймолодшою учасницею Олімпіади-2020 стане 11-річна тенісистка

Новини спорту:Сирійська тенісистка Хенд Заза кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2020 року у Токіо та стане наймолодшою учасницею змагань.

11-річна дівчина здобула дорослу олімпійську ліцензію в Йорданії, де відбувався відбірковий турнір з настільного тенісу у Західній Азії.

Навряд чи хтось перевершить показник цієї дівчини у 2020 році. Хенд Заза народилась 1 січня 2009 року.

У фіналі кваліфікаційного турніру дівчина перемогла 42-річну Мар'яну Сакахіян з Лівану 4:3.

Хенд Заза стане першим сирійським спортсменом (серед чоловіків і жінок), який візьме участь в Олімпіаді ще до свого повноліття.

Олімпійські змагання з настільного тенісу серед жінок заплановані на 25 липня (попередні раунди), а фінал відбудеться 30 липня.

Ще одним юним учасником Ігор в Токіо став британський скейтбордист Скай Браун, якому за два тижні до змагань виповниться 12 років.

Кваліфікація Хенд Зази

Заза займає 155-е місце в світовому рейтингу спортсменок, що займаються настільним тенісом.