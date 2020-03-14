Йоханнес Бьо попрощався з Фуркадом: Наш останній танець

Новини спорту:Сьогодні француз проведе свою останню гонку в кар'єрі.

Сьогодні легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад оголосив про завершення кар'єри. Свою прощальну гонку він проведе завтра на етапі Кубка світу в Контіолахті.

Головний суперник Фуркада, Йоханнес Бьо, на своїй сторінці в Фейсбуці попрощався з французом:

«Наш останній танець.

Ми не можем передбачити, хто з нас виграє Кубок світу, але одне можна сказати точно: це буде наша остання битва.

Спасибі тобі, Мартен. Знімаю шляпу!».

На даний момент Фуркад лідирує в Кубку світу, випереджаючи Бьо на 10 очок. Однак в Кубку світу в кінці сезону віднімаються результати двох найгірших гонок, і з урахуванням цього віртуальним лідером Кубка світу є вже Бьо.