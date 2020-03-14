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"Радості мало": Віта Семеренко засмучена скасуванням етапу в Осло

"Радості мало": Віта Семеренко засмучена скасуванням етапу в Осло
12:32 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Українка відреагувала скасування гонок в Контіолахті і Холменколлені

Біатлоністка збірної України Віта Семеренко прокоментувала 30 місце в останньому спринті сезону, а також поділилася думкою про скасування останніх гонок в Контіолахті і етапу в Холменколлені.

– Якщо коротко про гонку. У тебе сьогодні два промахи, вітер заважав?

– Сьогодні 1 + 1 у мене, на першій стрільбі ще зіграло хвилювання, яке залишилося з Нове-Место. Я тоді перенервувала, що мене в естафету не поставили. У нас же часто вибирають по останній гонці, і ось цей факт мене трохи збив, адже я була в Чехії на одному рівні з дівчатами.

– Тренери тобі пояснили таке рішення?

– Так, але зараз не хочу про це говорити.

– Гаразд, а в команді ж зараз напевно обговорюєте проблему коронавірусу?

– Ясна річ, що в першу чергу ми намагаємося концентруватися на гонках, але тут від стрічки новин ніяк не втечеш. Дуже шкода, що цей вірус так швидко поширюється, і є якийсь страх, в першу чергу за Марка і за себе. Ось їхали сьогодні на гонку, говорили про ситуацію в країні. Дуже переживаємо за це все. Зараз ось нам шукають квитки, щоб всіх без пересадок і одним рейсом відправити додому, але це теж не так легко, як здається. Начебто і добре, що вже додому скоро, але з іншого боку, ситуація дуже напружена.

Підгрушна: Розумію, що не зможу допомогти команді

– Скасування етапу в Осло не сильно засмутило?

– Ну у нас був настрій щоб пробігти вже всі етапи до кінця, тому радості мало.

– А гонки без глядачів, як тобі?

– Якщо чесно, це хоч і трошки, але все одно допомагає більше сконцентруватися. Цей шум-гам, крики часто відволікають.

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Вита Семеренко, Биатлон, Новини біатлону, Новини спорту, Олена Підгрушна.
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