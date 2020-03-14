Скачать
Субота, 14.03.2020
Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча
Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча
Фуркад выиграл свою последнюю гонку (Фото, Видео)
Фуркад выиграл свою последнюю гонку (Фото, Видео)
Украина в сентябре примет Израиль в матче Кубка Дэвиса
Украина в сентябре примет Израиль в матче Кубка Дэвиса
Два нереализованных пенальти за две минуты: Львов и Карпаты умудрились сыграть вничью (Видео)
Два нереализованных пенальти за две минуты: Львов и Карпаты умудрились сыграть вничью (Видео)

Нурмагомедов хоче "рознести" Фергюсона

Нурмагомедов хоче "рознести" Фергюсона
14:46 Сьогодні Телеграф champion.com.ua Фото: Instagram

Новини спорту:Боєць змішаного стилю Хабіб Нурмагомедов прокоментував майбутній поєдинок за титул чемпіона UFC.

Протягом останніх років Хабіб Нурмагомедов намагається завершити свої поєдинки достроково.

Про це він рзповів порталу UFC Russia.

"Протягом останніх двох років я намагаюся фінішувати всіх своїх суперників, змусити їх здатися, забити, нокаутувати. Якщо подивитися, що було шість років тому і зараз - це небо і земля",  - розповів Нурмагомедов.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

@Khabib_Nurmagomedov: «Я разнесу его» #UFC249

Допис, поширений UFC Russia (@ufcrussia)

"Як це вплине на фінальний результат? Ніяк. Я рознесу Фергюсона", - додав він.

Коронавірус: зірка UFC втратила близьку людину

Нагадаємо, топовий боєць напівсередньої ваги Bellator, українець Ярослав Амосов прокоментував свою перемогу над Едом Рутом на турнірі Bellator 239.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон, Нурмагомедов - Фергюсон, Змішані єдиноборства.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 Гармаш знову забив у Туреччині (Відео)
03 Йоханнес Бьо попрощався з Фуркадом: Наш останній танець
04 ПСЖ готує серйозне посилення
05 У ще одного футболіста знайшли коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся