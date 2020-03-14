Нурмагомедов хоче "рознести" Фергюсона

Протягом останніх років Хабіб Нурмагомедов намагається завершити свої поєдинки достроково.
Про це він рзповів порталу UFC Russia.
"Протягом останніх двох років я намагаюся фінішувати всіх своїх суперників, змусити їх здатися, забити, нокаутувати. Якщо подивитися, що було шість років тому і зараз - це небо і земля", - розповів Нурмагомедов.
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"Як це вплине на фінальний результат? Ніяк. Я рознесу Фергюсона", - додав він.
Нагадаємо, топовий боєць напівсередньої ваги Bellator, українець Ярослав Амосов прокоментував свою перемогу над Едом Рутом на турнірі Bellator 239.