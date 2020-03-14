Нурмагомедов хоче "рознести" Фергюсона

Новини спорту:Боєць змішаного стилю Хабіб Нурмагомедов прокоментував майбутній поєдинок за титул чемпіона UFC.

Протягом останніх років Хабіб Нурмагомедов намагається завершити свої поєдинки достроково.

Про це він рзповів порталу UFC Russia.

"Протягом останніх двох років я намагаюся фінішувати всіх своїх суперників, змусити їх здатися, забити, нокаутувати. Якщо подивитися, що було шість років тому і зараз - це небо і земля", - розповів Нурмагомедов.

Переглянути цей допис в Instagram @Khabib_Nurmagomedov: «Я разнесу его» #UFC249 Допис, поширений UFC Russia (@ufcrussia) 13 Бер 2020 р. о 1:11 PDT

"Як це вплине на фінальний результат? Ніяк. Я рознесу Фергюсона", - додав він.

Нагадаємо, топовий боєць напівсередньої ваги Bellator, українець Ярослав Амосов прокоментував свою перемогу над Едом Рутом на турнірі Bellator 239.