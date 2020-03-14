Магучіх: Грошей від Федерації вистачає на підготовку

Новини спорту:Українська легкоатлетка – про фінансування з боку Федерації.

Віце-чемпіонка світу зі стрибків в висоту Ярослава Магучіх розповіла про джерела доходів у легкоатлетів:

- На сайті Федерації вивісили суми, які виділяє країна спортсменам. Чи вистачає тобі цього на підготовку?

- Так, вистачає. Зараз я опинилася на першому місці. Мені виділили найбільше коштів на підготовку. І вистачає. В Талліні в нас були гарні умови для тренувань. Це було круто. Зараз вистачає. До Олімпіади залишилося небагато часу. Будемо готуватися і показувати результати.

- Розкажи, скільки взагалі заробляє легкоатлет? Всім відомі фантастичні заробітки футболістів. І набагато менші заробітки у інших спортсменів. Скільки заробляють в легкій атлетиці?

- В легкій атлетиці теж набагато менше, ніж у футболістів. Але напевно, заробити можна, якщо ти топовий спортсмен - як Марина Бех, Юлія Левченко, Ірина Геращенко. Ти тоді їздиш по комерційних змаганнях, отримуєш гроші. І ще більше заробляєш грошей на спонсорстві. Nike, Puma - вони теж платять гроші. Звісно, є кошти від Федерації, якщо ти завойовуєш медалі, і тебе беруть у збірну. Але не завжди цього вистачає.

- В тебе зараз є контракт із кимось із спонсорів?

- З Puma.

Раніше Магучіх заявила, що радіє успіхам Юлії Левченко.