Олімпійські ігри не будуть проходити при пустих трибунах - ЗМІ

Новини спорту:Керівництво МОК виключає проведення наступної Олімпіади без глядачів.

Міжнародний олімпійський комітет стверджує, що філософія та правила проведення Олімпійських ігор виключають проведення змагань при пустих трибунах.

Про це повідомляє The Guardian.

Газета посилається на свої джерела в олімпійському комітеті.

Така позиція пояснюється тим, що філософія олімпійського руху покликана об’єднувати людей у всьому світі.

Як повідомили джерела, у комітеті не перестають стверджувати, що ігри в Токіо пройдуть у липні. Засідання МОК відбудеться у вівторок, хоча вважається, що питання переносу дати ігор не буде на порядку денному.

Також стало відомо, що комітет визнав, що кваліфікаційні стандарти для спортсменів необхідно пом’якшити. Це потрібно для того, щоб учасники могли бути відібрані для участі в іграх.