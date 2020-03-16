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Офіційно: чемпіонат України з волейболу зупинили

Офіційно: чемпіонат України з волейболу зупинили
15:19 Сьогодні Телеграф ФВУ Фото: ФВУ

Новини спорту:Змагання з волейболу планують відновити після 3-го квітня.

У зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19 чемпіонат України з волейболу у всіх лігах припинений до 3-го квітня.

"У зв’язку із запровадженням карантину на всій території нашої держави та ускладненням ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19, Директорат ГО ФВУ повідомляє, що XXIX чемпіонат України сезону 2019/2020 років в усіх лігах тимчасово призупиняється до закінчення терміну карантину - 3 квітня.

Терміни відновлення всіх змагань і проведення наступних матчів будуть повідомлені додатково", — йдеться в заяві Федерації волейболу України.

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Все по темі:

Волейбол, ФВУ, Чемпіонат України, Коронавірус, Covid-19.
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