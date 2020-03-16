Офіційно: чемпіонат України з волейболу зупинили

Новини спорту:Змагання з волейболу планують відновити після 3-го квітня.

У зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19 чемпіонат України з волейболу у всіх лігах припинений до 3-го квітня.

"У зв’язку із запровадженням карантину на всій території нашої держави та ускладненням ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19, Директорат ГО ФВУ повідомляє, що XXIX чемпіонат України сезону 2019/2020 років в усіх лігах тимчасово призупиняється до закінчення терміну карантину - 3 квітня.

Терміни відновлення всіх змагань і проведення наступних матчів будуть повідомлені додатково", — йдеться в заяві Федерації волейболу України.

Нагадаємо, гравець НБА Михайлюк підтримав рішення достроково завершити чемпіонат України