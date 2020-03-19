Захисник національної збірної України Едуард Соболь цього сезону показав ефективну гру

Новини спорту:Такий рейтинг склав ресурс InStat Index, який займається об'єктивними рейтингами ефективності гри футболістів та команд.

Однаковий показник із Едуардом Соболем є у капітана "Гента" Вадісона Одіджа-Офое, а на першому місці одноклубник Соболя – Крєпін Діатто (305 балів).

У топ-20 входить і український півзахисник Роман Безус – 276 балів. Серед представників свого амплуа, центральних атакувальних хавбеків, він займає третє місце.

Додамо, що цей ресурс опублікував рейтинг футболістів УПЛ.

Так за їх підсумком найбільш корисним гравцем чемпіонату визнали гравця донецького "Шахтаря" Тайсона – 330 балів. Футболіст на декілька балів випередив своїх одноклубників Ісмаїлі (303) та Марлоса (302).