Скачать
Четвер, 19.03.2020
Теннисный сезон приостановлен до лета
Все грунтовые турниры, кроме Ролан Гаррос-2020, отменены
Суперзвезда НБА Дюрант заболел коронавирусом
Кевин Дюрант признался, что у него обнаружен коронавирус
Бой Усик - Чисора под угрозой срыва
Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться
Динамо объявило о карантине
Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Захисник національної збірної України Едуард Соболь цього сезону показав ефективну гру

Захисник національної збірної України Едуард Соболь цього сезону показав ефективну гру
11:11 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Такий рейтинг склав ресурс InStat Index, який займається об'єктивними рейтингами ефективності гри футболістів та команд.

Однаковий показник із Едуардом Соболем є у капітана "Гента" Вадісона Одіджа-Офое, а на першому місці одноклубник Соболя – Крєпін Діатто (305 балів).

У топ-20 входить і український півзахисник Роман Безус – 276 балів. Серед представників свого амплуа, центральних атакувальних хавбеків, він займає третє місце.

Додамо, що цей ресурс опублікував рейтинг футболістів УПЛ.

Бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона через пандемію коронавірусу перенесли

Так за їх підсумком найбільш корисним гравцем чемпіонату визнали гравця донецького "Шахтаря" Тайсона – 330 балів. Футболіст на декілька балів випередив своїх одноклубників Ісмаїлі (303) та Марлоса (302).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бельгия, Чемпионат, Эдуард Соболь, Футболит, ТОП-3, Україна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Марина Бех-Романчук ще сподівається на відновлення сезону
02 Новак Джокович вирішив пересидіти коронавірус з братами в Іспанії
03 Барселоні не хочуть достроково вручати чемпіонські медалі
04 "Я злий, я голодний: Гвоздик хоче реваншу з Бетербієвим
05 Динамо припинило тренування до 22 березня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся