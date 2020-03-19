Новини спорту:Вся Європа на карантині через пандемію коронавірусу. Практично всі національні чемпіонати, не чекаючи директиви УЄФА, призупинені на невизначений час.

УЄФА начебто як визначив проміжні дати проведення фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, але далеко не факт, що вони таки зможуть відбутися в кінці червня. Та й за якою схемою проводитимуться чвертьфінали і півфінали - теж таємниця за сімома печатками.

Що стосується національних збірних, то про повноцінну підготовку до Євро, про повноцінні спаринги теж не може бути й мови. Якщо футболісти в клубах або на карантині, або в самоізоляції, то їм явно не до виклику в збірну. До того ж, якщо брати конкретно національну команду України, то не тільки футболістів зібрати в одному місці проблематично. Напевно, ще більш складно зібрати воєдино тренерський штаб. За нашою інформацією, головний тренер збірної України Андрій Шевченко перебуває в Лондоні, його асистенти Мауро Тасотті, Андреа Мальдера і Андреа Азаллін - в Італії, а Педро Харо - в Іспанії. І найближчим часом прилетіти до Києва для них немає й найменшої можливості. Все це вищевикладене - вагомі причини для перенесення Євро-2020 на наступний рік. УЄФА вчинив правильно, так серйозно змістивши чемпіонат. Дасть Бог, за цей час Європа прийде в себе і влітку наступного року проведе справжнє свято життя. На відміну від бенкету під час чуми - а це було б саме так, якби Євро проводили в нинішньому році.

Незважаючи на те, що практично всі національні збірні континенту, які отримали путівки на чемпіонат, планомірно готувалися саме під раніше визначені дати проведення - червень-липень 2020-го, і зміщення Євро на цілий рік практично для всіх його учасників апріорі викличе, скажімо так, дискомфорт, конкретно для збірної нашої країни це перенесення обіцяє не тільки незручності, але і позитивні моменти. Які? Так їх відразу декілька.

Встигнуть одужати і набрати форму провідні виконавці нашої збірної. В кінці минулого року - на початку нинішнього відразу кілька гравців основи збірної України отримали травми і вибули з ладу. Мова в першу чергу про Романа Яремчука, Андрія Ярмоленка, Тараса Степаненка та Віктора Циганкова. У цей список можна включити і Марлоса. Тепер у них немає необхідності форсувати форму до Євро. Навпаки, вони можуть і повинні повернутися після операцій і лікувань повністю здоровими і готовими до нових викликів.

Багато гравців стартового складу збірної України нинішній рік почали в статусі запасних у своїх клубах. Тобто, повноцінної ігрової практики вони не отримували. Тепер у них є час все виправити. В даному випадку мова йде про Андрія Ярмоленка і Олександра Зінченка, в меншій мірі - про Руслана Малиновського, Євгена Коноплянку, Віктора Коваленка і Дениса Бойка. Перші двоє - з різних причин - втратили місце в основі своїх клубів. Не виключено, що обидва наших "англійці"після закінчення сезону будуть шукати собі нові команди. Так чи інакше, у них буде можливість довести свою профпридатність або на нинішньо му робочому місці, або на новому. Решта є гравцями ротації в своїх колективах. За рік з "хвостиком" вони теж отримають можливість заявити про свої претензії на місце в основі не тільки в своїй команді, але і в збірній.

Досі ходило багато чуток про те, що Андрій Шевченко після закінчення Євро-2020 може залишити нашу збірну і перейти на клубну роботу. Тепер напевно Шева і його штаб залишаться як мінімум до кінця Євро-2021. У всякому разі, такий розвиток сюжету бачиться закономірним і правильним. Вихід нашої збірної на чемпіонат Європи - це заслуга в першу чергу тренерського штабу. Тому цей штаб повинен побачити плоди своєї роботи на заході такого масштабу. Тобто, найближчий рік-півтора Шевченко і компанія будуть "нашими".

Фактор Артема Бесєдіна. Через викриття в застосуванні заборонених медичних препаратів динамівський форвард був відлучений від футболу на цілий рік. Начебто покарання і не найсуворіше, але так виходило, що Бесєдін повинен був пропустити Євро - а він так мріяв там зіграти. І ось той самий випадок, коли навіть в поганому знайдеться щось хороше. Дискваліфікація Артема закінчується в кінці 2020-го, стало бути, до літа 2021-го у нього буде непоганий шанс заявити про свої претензії на місце в головній команді країни.

Шанс для Філіппова і компанії. Зсув термінів Євро - це шанс не тільки для Бесєдіна, але і для багатьох інших вітчизняних футболістів, які прагнуть потрапити в збірну Шевченка. Якби чемпіонат Європи проводився цього літа, в складі збірної України не виявилося б не тільки Бесєдіна, а й інших гравців, які до цього або не викликалися до збірної, або отримували виклик по великих святах, але які вже "на видноті". Тепер Шевченко зможе пильніше подивитися на найближчий резерв збірної. На кого? Ну, хоча б гравців "Десни" і "Дніпра-1" Олександра Філіппова та Владислава Супрягу. А ще свій шанс може отримати призабутий в шотландському смутку Мар'ян Швед. Та й багато інших: динамівці Георгій Бущан і Назарій Русин, Богдан Леднєв і Олександр Тимчик з "Зорі", олександрієць Кирило Ковалець, Сергій Болбат з "Шахтаря", Богдан Сарнавський зі "Львова", Богдан Бутко з польського "Леха" та інші...