Динамо після 23 турів в українській Прем'єр-лізі є лідером турніру

Новини спорту:Кияни створюють більше небезпеки біля воріт опонентів, ніж "Шахтар", але забили менше.

Він у "біло-синіх" дорівнює 55,84, в той час як число забитих м'ячів у команди Михайличенка становить лише 45. Таким чином, "Динамо" є лідером УПЛ за негативною різницею (-10,84) між забитими і очікуваними голами.

"Шахтар" йде другим за показником xG в УПЛ. Цей показник у "гірників" становить 50,67, при тому, що реально забити у ворота суперників донеччанам вдалося 59 м'ячів. Стало бути, реалізація у команди Каштру знаходиться на найвищому рівні серед команд УПЛ, так як різниця між забитими і очікуваними голами у "гірників" найвища і складає +8,33.

Відзначимо, що негативна різниця в досліджуваному аспекті в УПЛ, як і у "Динамо", спостерігається також у "Олександрії", "Дніпра-1", "Олімпіка", "Карпат", "Ворскли", "Маріуполя" та "Львова".

Навпаки, позитивна різниця між забитими і очікуваними голами у вітчизняній елітній лізі, крім "Шахтаря", спостерігається у "Зорі", "Десни" та "Колоса".

Нагадаємо, розіграш УПЛ нині призупинено, що викликано відповідним рішенням УАФ, пов'язаним з карантином через коронавірус.