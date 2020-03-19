Скачать
Четвер, 19.03.2020
В UFC сделали заявление касательно боя Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон
Бой Нурмагомедов - Фергюсон будет перенесен из Нью-йорка
Суперзвезда НБА Дюрант заболел коронавирусом
Кевин Дюрант признался, что у него обнаружен коронавирус
Бой Усик - Чисора под угрозой срыва
Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться
Динамо объявило о карантине
Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Динамо після 23 турів в українській Прем'єр-лізі є лідером турніру

Динамо після 23 турів в українській Прем'єр-лізі є лідером турніру
12:55 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Кияни створюють більше небезпеки біля воріт опонентів, ніж "Шахтар", але забили менше.

Він у "біло-синіх" дорівнює 55,84, в той час як число забитих м'ячів у команди Михайличенка становить лише 45. Таким чином, "Динамо" є лідером УПЛ за негативною різницею (-10,84) між забитими і очікуваними голами.

"Шахтар" йде другим за показником xG в УПЛ. Цей показник у "гірників" становить 50,67, при тому, що реально забити у ворота суперників донеччанам вдалося 59 м'ячів. Стало бути, реалізація у команди Каштру знаходиться на найвищому рівні серед команд УПЛ, так як різниця між забитими і очікуваними голами у "гірників" найвища і складає +8,33.

Відзначимо, що негативна різниця в досліджуваному аспекті в УПЛ, як і у "Динамо", спостерігається також у "Олександрії", "Дніпра-1", "Олімпіка", "Карпат", "Ворскли", "Маріуполя" та "Львова".

Навпаки, позитивна різниця між забитими і очікуваними голами у вітчизняній елітній лізі, крім "Шахтаря", спостерігається у "Зорі", "Десни" та "Колоса".

Вагомі причини для перенесення Євро-2020 на наступний рік

Нагадаємо, розіграш УПЛ нині призупинено, що викликано відповідним рішенням УАФ, пов'язаним з карантином через коронавірус.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Динамо К, Лидер, УПЛ, Шахтар, Премєр-ліга, Кияни, Турнірна Таблиця, Місця, Голи.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Марина Бех-Романчук ще сподівається на відновлення сезону
02 Динамо припинило тренування до 22 березня
03 Бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона через пандемію коронавірусу перенесли
04 "Я злий, я голодний: Гвоздик хоче реваншу з Бетербієвим
05 Новак Джокович вирішив пересидіти коронавірус з братами в Іспанії
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся