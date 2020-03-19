Комюніке від МОК щодо Олімпійських ігор-2020

Новини спорту:Ситуація з вірусом COVID-19 впливає на підготовку до Олімпійських ігор в Токіо-2020 і змінюється з кожним днем.

Про це повідомляє прес-служба МОК.

МОК, як і раніше, залишається відданим Олімпійським іграм в Токіо-2020 року, до початку Ігор залишається більше чотирьох місяців, і на цьому етапі немає необхідності приймати будь-які радикальні рішення.

МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор в Токіо-2020 якнайкраще. Ми будемо підтримувати спортсменів, консультуючись з ними і їх відповідними НОКами, а також надаючи їм найсвіжішу інформацію та розробки, доступні для спортсменів у всьому світі на веб-сайті Athlete365 і через їх відповідні НОКи та МФ. МОК впевнений, що багато заходів, які вживаються багатьма органами влади у всьому світі, допоможуть стримати ситуацію з вірусом COVID-19.

На сьогоднішній день 57 відсотків спортсменів вже кваліфікувалися на Ігри. Що стосується решти 43 відсотків місць, МОК працюватиме з міжнародними федераціями для внесення будь-яких необхідних і практичних змін в їх відповідні системи кваліфікації для Токіо-2020. Будь-яке збільшення квот для спортсменів буде розглядатися в кожному окремому випадку за виняткових обставин за підтримки Організаційного комітету Токіо-2020.

"Здоров'я і благополуччя всіх, хто бере участь в підготовці до Олімпійських ігор в Токіо-2020 року, є нашою турботою номер один. Вживаються всі заходи для забезпечення безпеки та інтересів спортсменів, тренерів та команд підтримки. Ми - Олімпійське співтовариство. Ми підтримуємо один одного в хороші і важкі часи. Ця Олімпійська солідарність визначає нас як спільноту", - зазначив президент МОК Томас Бах. Зірка НБА Кевін Дюрант захворів на коронавірус

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