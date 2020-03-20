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П'ятниця, 20.03.2020
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Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо

Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
10:45 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:Незважаючи на загрозу коронавірусу Олімпійський вогонь дістався свого місця призначення.

Літак з олімпійським вогнем прибув із Греції до Японії, на тлі загрози поширення коронавірусу церемонію вручення факела було скорочено.

Про це повідомляє АР.

"Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо, і я сподіваюся, що він освітить шлях надії для багатьох людей", - заявив голова організаційного комітету "Токіо-2020" Єсіро Морі на скороченій церемонії вручення вогню. 

Вогонь прийняли триразовий олімпійський чемпіон із дзюдо Тадахіро Номура і триразова Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Саорі Йосіда.

Зазначається, що місцева влада закликала людей утриматися від масового шикування уздовж маршруту проходження естафети через пандемію коронавірусу. Уряд країни, як відомо, виступає проти скасування і перенесення Ігор через коронавірус.

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"Ми тісно співпрацюватимемо з Міжнародним олімпійським комітетом, урядом Японії й столичним урядом Токіо", - сказав Морі, наголосивши, що ґрунтуючись на рекомендаціях ВООЗ, "ми забезпечимо безпечні та надійні Ігри".

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Все по темі:

Токио, Олимпиада, ОИ-2020, Олімпійські ігри, Коронавірус.
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