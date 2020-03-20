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На 98-му році життя помер дворазовий чемпіон світу

На 98-му році життя помер дворазовий чемпіон світу
22:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:У віці 97 років помер дворазовий чемпіон світу з хокею Володимир Забродський.

Перший член Залу слави Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) дворазовий чемпіон світу в складі збірної Чехословаччини Володимир Забродський помер сьогодні в Стокгольмі (Швеція) на 98-му році життя.

Про це повідомляє офіційний сайт ІІХФ.

"Забродський був не тільки хокеїстом світового класу, а й став знаменитим своєю тенісною кар'єрою. Він виграв дві золоті медалі на чемпіонаті світу з хокею з шайбою і брав участь у двох Олімпійських іграх, а також тричі грав у Кубку Девіса за Чехословаччину", - йдеться у повідомленні.

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У складі хокейної збірної Чехословаччини Забродський став чемпіоном світу 1947 і 1949 років. Також він завоював "срібло" Олімпійських ігор 1948 року і бронзу чемпіонату світу-1955. У 1997 році Забродський був введений в Зал слави Міжнародної федерації хокею.

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НХЛ, УХЛ, Хокей, Новини спорту, Новини хокею, Володимир Забродський.
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