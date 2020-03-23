Скачать
Вівторок, 24.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

Перший пішов: канадські спортсмени не їдуть на Олімпіаду

Перший пішов: канадські спортсмени не їдуть на Олімпіаду
08:24 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини спорту:Канадські спортсмени не поїдуть на Олімпіаду в Токіо.

Олімпійська збірна Канади не братиме участі у цьогорічних літніх Іграх у Токіо через пандемію COVID-19.

Таке рішення ухвалив Канадський олімпійський комітет.

“Канадський олімпійський комітет та Канадський паралімпійський комітет за підтримки комісій атлетів, національних спортивних організацій та уряду Канади ухвалили складне рішення - не відряджати команди на Олімпійські та Паралімпійські ігри влітку 2020 року”, - йдеться у відповідній заяві.

У Канаді закликали організаторів Олімпіади відкласти Ігри на рік, адже “немає нічого важливішого за здоров’я та безпеку наших спортсменів і світової спільноти”.

Як пояснюють у комітеті, з огляду на ризики, пов'язані з поширенням COVID-19, продовження підготовки до Ігор несе небезпеку для спортсменів, членів їхніх родин та широкої канадської громадськості.

"Власне, це суперечить порадам органів охорони здоров’я - а ми закликаємо громадян їх дотримуватися”, - підсумували в Олімпійському комітеті Канади.

Роналду перевірили на коронавірус

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, проте їх проведення в запланований термін опинилося під загрозою через пандемію коронавірусу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Токио, Канада, Олимпиада, Токио-2020, ОИ-2020, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
02 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
03 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
04 Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи знову перенесли
05 В УПЛ назвали, хто претендує на звання кращого гравця та тренера березня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся