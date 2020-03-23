Ще одна країна відмовилась від Олімпіади

Новини спорту:Австралійці не будуть готові до довгоочікуваних змагань.

Австралія не пустить спортсменів на Олімпійські ігри-2020, які повинні пройти в японському Токіо з 24 липня по 9 серпня. Австралійський олімпійський комітет прийняв таке рішення у зв'язку з пандемією COVID-19.

"Ігри не можуть бути проведені в липні. Стрес і невпевненість, викликані пандемією коронавірусу, роблять підготовку надзвичайно складною", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше таке ж рішення прийняла Канада. МОК вже почав всерйоз працювати над варіантами перенесення Олімпіади-2020.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, проте їх проведення в запланований термін опинилося під загрозою через пандемію коронавірусу.