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США закликають перенести Олімпійські ігри 2020

США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
11:22 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:Виконавчий комітет МОК за чотири тижні вирішить подальшу долю Олімпійських ігор у Токіо.

Національний олімпійський комітет та Національний паралімпійський комітет США (USOPC) закликали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкласти проведення літніх ігор у Токіо.

Про це повідомляється на сайті USOPC.

"Ми вдячні 1780 спортсменам збірної США за те, що вони поділилися з нами своїм голосом ...щодо питань, пов'язаних із Covid-19 і токійськими іграми. Наш найважливіший висновок полягає в тому, що навіть якщо нинішні значні проблеми у сфері охорони здоров'я може бути усунено до кінця літа, величезні порушення в тренувальному процесі, допінг-контролі й процесі кваліфікації не можна подолати задовільним чином", - йдеться у заяві.

Варіант відтермінування, вважають в USOPC, є найбільш перспективним і закликають МОК вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати безпечне і справедливе проведення ігор для всіх учасників.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вперше заявив, що не виключає перенесення літніх Олімпійських ігор 2020 через пандемію коронавірусу Covid-19.

Виконавчий комітет МОК оголосив у неділю, що за чотири тижні він вирішить подальшу долю Олімпійських ігор у Токіо.

Канадський олімпійський комітет та Канадський паралімпійський комітет за підтримки їх Комісій атлетів, Національних спортивних організацій та уряду Канади ухвалили рішення не надсилати канадські команди на Олімпійські та Паралімпійські ігри влітку 2020 року.

Про аналогічне рішення заявив Олімпійський комітет Австралії.

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Попередньо, літні Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня.

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Олимпиада, МОК, НОК, Олімпійські ігри, Сергій Бубка.
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