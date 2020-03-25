Президент ФЛАУ запевнив, що спортсмени зможуть повернутись до України

Новини спорту:96 українських легкоатлетів та їх тренерів готувалися до Олімпіади за кордоном, проте вчора стало відомо, що Ігри-2020 перенесли на 2021 рік.

Глава Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул розповів про роботу, яку проводить організація для повернення українських спортсменів з-за кордону.

Ігор Гоцул в коментарі Tribuna.com, зокрема, зазначив, що ФЛАУ перебуває в постійному співробітництві з профільним міністерством з цього приводу, і нещодавно кілька спортсменів змогли повернутися додому.

"Ми перебуваємо в постійному співробітництві з профільним міністерством з цього приводу. Також з посольствами України в тих державах, де знаходяться наші спортсмени. Навіть недавно кілька наших спортсменів поверталися, ми змогли це питання вирішити. Буквально протягом трьох-чотирьох днів.

Упевнений, ми і надалі зможемо це зробити, хоча це і ризик, беручи до уваги вірус в таких умовах. Нам хочеться вберегти спортсменів", - сказав Гоцул.