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Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні

Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні
07:34 Сьогодні Телеграф

Новини спорту:Засоби захисту медперсоналу та апарати штучної вентиляції легень надійдуть до лікарень Києва, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

У світі спостерігається серйозна епідемія коронавируса COVID-19. У благополучних країнах Європи медицина зіткнулася з небаченими до цього викликами й не завжди справляється з ними. На жаль, в Україні ситуація ускладнена ще й іншими соціально-економічними проблемами. Подолати епідемію й стати сильніше після економічної рецесії Україна зможе тільки спільними зусиллями державних органів влади, соціально-відповідального бізнесу та суспільства.

Торгова марка Parimatch не може залишатися осторонь від боротьби з епідемією COVID-19. Тому спільно з міжнародним благодійним фондом PM Foundation буде виділено 10 млн грн. для потреб українських медичних установ. Підтримку отримають 13 опорних лікарень в Києві, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Саме вони поряд з іншими сьогодні на передовій боротьби з епідемією і їм важлива увага соціально-відповідального бізнесу.

Допомога буде надана за двома основними напрямками. Перший - засоби індивідуального захисту медичного персоналу (антисептики, захисні маски, респіратори, костюми тощо.). Другий — медичне обладнання, серед якого апарати штучної вентиляції легень, гостру нестачу яких відчуває українська медицина.

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™ Parimatch понад двадцять років підтримує український спорт і займається популяризацією здорового способу життя. Здоров'я нації — це інвестиції в майбутнє України, її успіхи на спортивній арені.

"Сьогодні весь світ об’єднався навколо вирішення глобальної проблеми — COVID-19. Тільки спільними зусиллями ми можемо перемогти вірус. Допомогти лікарям і створити умови для лікування наших громадян — наш прямий обов'язок ", — прокоментував представник ™ Parimatch в Україні Вадим Місюра.

 

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Медицина, Париматч, Коронавірус, Вадим Місюра.
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