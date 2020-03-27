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Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу

Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу
21:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:У вживанні допінгу запідозрили метальницею молота Оксану Кондратьєву і бігунку Олену Соболєву.

Незалежна організація по боротьбі з допінгом в легкій атлетиці Athletics Integrity Unit (AIU) підозрює олімпійських чемпіонів росіян бігунку Наталю Антюх і стрибуна у висоту Андрія Сільнова в порушенні антидопінгових правил. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Відзначається, що спортсмени потрапили під підозру на підставі доповіді голови комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) з розслідування звинувачень в допінг-махінаціях на зимовій Олімпіаді-2014 в Сочі (Росія) Річарда Макларена, присвяченого зловживанням з допінгом в російському олімпійському спорті.

Рішення по російським спортсменам винесе Спортивний арбітражний суд (CAS).

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Відзначимо, що Антюх завоювала "золото" лондонських Ігор-2012 в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Сильнов є чемпіоном Олімпіади-2008 в Пекіні.

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Допинг, Росія, Легка атлетика, Олімпійські чемпіони.
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