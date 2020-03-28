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Через коронавірус скасували велогонку світового масштабу

Через коронавірус скасували велогонку світового масштабу
09:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Міжнародний союз велосипедистів (UCI) оприлюднив рішення щодо перенесення стартів Світового туру з шосейного велоспорту.

Багатоденка "Тур Романдії" в Швейцарії (28 квітня - 3 травня) - скасована.Про це повідомляє офіційний сайт UCI.

Про це повідомляє офіційний сайт UCI.

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Одноденки "Гент-Вевелгем" (Бельгія, 29 березня), Dwars door Vlaandere (Бельгія, 1 квітня), "Тур Фландрії" (Бельгія, 5 квітня), "Париж - Рубе" (Франція, 12 квітня), "Амстел Голд Рейс" (Голландія, 19 квітня), "Флеш Валлон" (Бельгія, 22 квітня), "Льєж-Бастонь-Льєж" (Бельгія, 26 квітня), Eschborn-Frankfurt (Німеччина, 1 травня) і Гранд-тур "Джиро д 'Італія" (9-31 травня) перенесені на невизначений термін.

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Велоспорт, Спорт, Велогонка.
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