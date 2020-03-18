Зінченко показав пусті магазини в Англії (Відео)

Новини спорту:Гравець збірної України Олександр Зінченко показав пусті магазини Манчестера.

Український футболіст Олександр Зінченко показав спорожнілі полиці магазину в Манчестері під час спалаху коронавірусу.

Відео з маркету Зінченко виклав у сторіс в Instagram.

"Зайшов філешку взяти. Свинячі вуха самі їжте", - прокоментував ролик гравець Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення про призупинення всіх футбольних змагань на території країни.

На виконання постанов Кабінету Міністрів України, Виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань в період з 18 березня 2020 року призупинити проведення всіх змагань.