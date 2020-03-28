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Беленюк: Скорочення видатків на спорт матиме важкі наслідки

Беленюк: Скорочення видатків на спорт матиме важкі наслідки
13:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Беленюк підкреслив, що видатки на проведення лише календарних спортивних заходів мають складати не менш як 814 мільйонів гривень.

Чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат України від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував запропоновані Кабінетом Міністрів зміни до державного бюджету, де через ситуацію з пандемією коронавірусу будуть урізані витрати на спорт на 55 процентів.

На своїй сторінці у Facebook спортсмен закликав уряд допрацювати документ і попередив, що скорочення видатків на спорт спричинить важкі наслідки.

"Цифри, які я побачив по видатках на сферу спорту, приголомшили мене. Безумовно, ситуація яка склалася, боротьба з пандемією Covid-19 - це дуже важливо, але що нас чекає після боротьби з вірусом? Запропоноване скорочення видатків потягне за собою дуже важкі наслідки. Всім нам відомо, що через пандемію були скасовано чи перенесено дуже багато змагань, на багатьох з яких спортсмени мали здобути ліцензії для участі в Олімпійських іграх. Чітких дат чи розуміння, як все відбуватиметься після пандемії, ми не маємо, але цей час настане. Ми повинні провести чемпіонати України для всіх вікових груп для того, щоб сформувати збірні на наступний рік. Це все також безпосередньо впливає на заробітну плату тренерів та спортсменів. Перенесені чемпіонати все одно будуть проведені, тож спортсмени мають готуватись та брати участь у цих заходах... Скорочення видатків та відсутність можливості провести та взяти участь у цих змаганнях можуть мати дуже сумні наслідки для українського спорту у майбутньому", - написав Беленюк.

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"Я провів всі необхідні консультації щодо ситуації, яка склалася. Для того, щоб українські спортсмени і тренери мали змогу працювати та брати участь у змаганнях, видатки на проведення лише календарних спортивних заходів мають складати не менш як 814 мільйонів гривень. Переконаний, що Уряд врахує це під час доопрацювання змiн до бюджету-2020. Сподіваюсь на підтримку усіх небайдужих до українського спорту та спортивної спільноти!" - зазначив депутат.

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Депутат, Спорт, Беленюк, Україна.
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