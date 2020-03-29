Шмигаль анонсував скорочення бюджетних витрат на спорт у 2020 році

Новини спорту:Жан Беленюк закликав уряд допрацювати документ і попередив, що скорочення видатків на спорт спричинить важкі наслідки.

Головна підстава скорочення – скасування більшості спортивних змагань через коронавірус.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд країни хоче скоротити витрати на спорт у 2020 році в зв'язку зі скасуванням багатьох змагань через коронавірус, написав Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«У цьому році в світі скасовано або перенесено на наступний рік більшість спортивних змагань.Тому уряд пропонує дещо скоротити витрати на спорт», - написав Шмигаль.

Нагадаємо, чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат України від фракції «Слуга народу» Жан Беленюк прокоментував запропоновані Кабінетом Міністрів зміни до державного бюджету, де через ситуацію з пандемією коронавірусу будуть урізані витрати на спорт на 55 процентів. Спортсмен закликав уряд допрацювати документ і попередив, що скорочення видатків на спорт спричинить важкі наслідки.