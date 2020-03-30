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ФК Барселона втратить 100 мільйонів через пандемію

ФК Барселона втратить 100 мільйонів через пандемію
11:37 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Втрати хочуть відбити на зарплатах футболістів.

Ряд клубів відчуває фінансові труднощі через відсутність матчів: стало відомо, що для каталонців втрати складуть 10% від бюджету на сезон. Сума складається з доходів з продажу квитків на матчі, прав на телетрансляції, призових від Ла Ліги та Ліги чемпіонів, продажу футболок й доходів від клубного музею плюс академій по всьому світу.

За інформацією видання Marca, клуб працює над схемою, яка дозволить тимчасово призупинити контракти футболістів і, таким чином, відшкодувати втрати в розмірі 100 мільйонів євро. Раніше керівництво звернулося до команди із проханням погодитися на тимчасове скорочення зарплати до 30%, але частина гравців відмовилася від ініціативи.

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Тільки за один матч "Барселона" заробляє на квитках близько 3 мільйонів євро.

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Барселона, Футбол, Іспанія, Збитки, Втрати, Фанати.
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