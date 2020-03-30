Гільєм Балаге в біографії Кріша розповів, як Роналду та Мессі ледь не потрапили в один клуб

Новини спорту:Інтриги з президентськими перегонами Реала у 2009-му ледь не коштували клубу підписання Роналду.

16 січня 2009 року Рамон Кальдерон подав у відставку з посади президента Реала. Його роботу заплямували підозрами, інсинуаціями та звинуваченнями, а він говорив про змови за спиною та намагався відмити свою репутацію. У підсумку не витримав.

Незадовго до відставки Кальдерона виникла перша критична ситуація з трансфером Роналду. Ведучий радіопрограми El Larguero заявив у етері, що Кріштіану має домовленість з Манчестер Юнайтед, яка дає змогу в кінці сезону перейти в інший клуб за "розумні гроші". Ця інформація мала б залишатися конфіденційною, але якось потрапила в руки журналісту. Алекс Фергюсон збісився – Жорже Мендешу та Рамону Кальдерону довелося його заспокоювати та заминати конфлікт.

Друга критична ситуація виникла вже за президентства Вісенте Болуди, який став до керма після відходу Кальдерона та відповідав за те, щоб влітку відбулися нові вибори. 18 березня очільник групи Ética Madridista Фернандес де Блас публічно розкритикував діяльність керівництва Реала з погляду на майбутнє придбання Роналду. Формально де Блас був незалежним, але його заяви навдивовижу відповідали інтересам передвиборчої кампанії Флорентіно Переса (згодом він став віце-президентом Переса).

"У Ліверпулі більше іспанців, ніж у Реалі. Кріштіану – один з найкращих футболістів світу, але Манчестер Юнайтед вимагає занадто багато грошей. Ми могли б на цю суму підписати двох гравців національної збірної Іспанії. Такі інвестиції потрібно ретельно оцінювати та не зазіхати на платоспроможність клубу. Можливо, розумніше витратити ці 100 мільйонів на двох футболістів, бажано іспанців", – заявив де Блас.

Вісенте Болуда серйозно злякався – він не хотів заплямувати своє ім'я, не хотів, щоб його звинувачували в розтраті клубних ресурсів. Насправді трансфер Роналду майже нічим не загрожував Реалу: в казні клубу були додаткові 140 мільйонів, а перехід організовували з мінімальними ризиками. Фернандес де Блас подав викривлену картину, але це неабияк вдарило по чинному президенту клубу. Болуда вирішив все розвернути, щоб уникнути звинувачень.

Розрив домовленості з Роналду коштував би Реалу 30 мільйонів євро, однак була й інша опція – якби сторони спільно розірвали угоду, нічого б не довелося платити. Болуда зателефонував Жорже Мендешу з пропозицією все скасувати: Реал "не викинув би на вітер" 94 млн євро, а Роналду міг би перейти в будь-який інший клуб. Дуже ризикований хід, Болуда пішов ва-банк.

Відповідь Мендеша здивувала не менше – він погодився розірвати домовленість без жодної компенсації та миттєво послав у Мадрид свого юриста. Агент мав ще дві пропозиції щодо Роналду. До того ж – більш грошовиті. Манчестер Сіті нібито готовий був запропонувати 150 млн, а Барселона давала 105 млн. Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду могли опинитися в одній команді під орудою Пепа Гвардіоли.

Коли Болуда розповів ситуацію своєму оточенню, рада директорів Реала взялася за голову. "Якщо Барса його підпише, нам 10 років не бачити титулу", – випалив один з членів правління. Болуду вмовляли не відмовлятися від Роналду, але президент вперто стояв на своєму, не бажаючи увійти в історію "придурком", який поставив під загрозу фінансову стабільність Реала. Напруження досягло піку...

Вирішилося все дуже неочікувано. Болуду переконали зателефонувати Флорентіно Пересу. Рішення на перший погляд дивне, адже в той момент Перед формально був ніким і ще навіть не підтвердив свою кандидатуру для виборів. Однак ніхто не сумнівався, що він мав вплив на критичні заяви Фернандеса де Бласа.

11 годин вечора, Болуда разом з партнерами набрав номер Переса та увімкнув гучний зв'язок. Розмова була короткою. Болуда пояснив Пересу, що йому набридли випади де Бласа про невиправданий трансфер Кріштіану та фінансову загрозу клубу, якої насправді не було. Флорентіно миттєво відповів: "Де Блас більше не скаже на цю тему ні слова".

Хоч Перес і вважався ворогом, але він не міг дозволити собі зірвати придбання Кріштіану. Очолити Реал в той момент, коли Барселона мала б Мессі та Роналду, було б катастрофою. Тому Флорентіно все владнав. У той же вечір зателефонували Мендешу, а Жорже відкликав свого юриста. Декілька днів потому Флорентіно Перес оголосив, що балотується на пост президента Реала.