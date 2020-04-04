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Українського атлета дискваліфікували на три роки

Українського атлета дискваліфікували на три роки
14:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Разом з тим, всі результати українського ходка з 11 травня 2012 року по 17 травня 2015-го анульовані.

Athletics Integrity Unit дискваліфікував на три роки за порушення антидопінгових правил українського легкоатлета, представника спортивної ходьби Назара Коваленка. Спортсмен дискваліфікований на три роки, повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Дискваліфікація, однак, розпочалася 9 березня 2017 року і, відповідно, її термін вже закінчився.

Відзначимо, що Коваленко ставав срібним призером Кубка Європи-2013 у командному заліку та чемпіоном Універсіади-2015 у командній першості.

Добірка кращих опорних півзахисників чемпіонату України

На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро 2016 року на дистанції 20 км він показав 40-й результат, а на Іграх в Лондоні у 2012-у в цій же дисципліні став 27-м.

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Дисквалификация, Допинг, Спорт, Коваленко, Легка атлетика, Україна.
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