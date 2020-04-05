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BWF: Світові рейтинги будуть заморожені

BWF: Світові рейтинги будуть заморожені
14:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини спорту:BWF оголосила про заморожування світових рейтингів і світових юніорських рейтингів до подальшого повідомлення.

На основі світового рейтингу 30 квітня мали бути підведені підсумки олімпійського відбору в бадмінтоні.

Однак через перенесення на рік літніх Олімпійських ігор в Токіо-2020 ця кваліфікаційна процедура також, ймовірно, буде перенесена на 2021 рік, повідомляє Всесвітня федерація бадмінтону (BWF).

"Через спалах COVID-19 співтовариство бадмінтоністів очікувало безпрецедентне припинення участі в міжнародних турнірах з середини березня 2020 року до кінця квітня 2020 року, - сказано в повідомленні. - В даний час важко передбачити, коли відбудеться наступний міжнародний турнір, можуть бути припинені старти в травні і червні".

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BWF сподівається повідомити більше інформації про перенесені турнірах в найближчі тижні, що також дасть більше ясності щодо розморожування рейтингів, якщо відновлення турнірів буде визнано безпечним.

Раніше було прийнято рішення призупинити через пандемію всі змагання до кінця квітня. Скасовано в тому числі етапи Світового туру в Нью-Делі (Індія - 24-29 березня), Букіт Джалілі (Малайзія - 31 березня-5 квітня) і Сінгапурі (7-12 квітня).

Як повідомлялося, чемпіонат Європи-2020 з бадмінтону в Києві (21-26 квітня) також не відбудеться в заплановані терміни.

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Бадминтон, Олимпиада, Олімпійські ігри, BWF.
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