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У Великій Британії на підтримку тенісу виділили 20 млн фунтів

У Великій Британії на підтримку тенісу виділили 20 млн фунтів
14:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Пакет підтримки має на увазі також надання фінансових грантів професональним тенісистам з низьким рейтингом та тренерам.

Асоціація лаун-тенісу (національна федерація британського тенісу, LTA) схвалила багатомільйонний пакет підтримки для гравців, тренерів та клубів. Загалом пакет складатиме 20 млн фунтів, повідомляє BTU.

"Цю суму спрямують тим особам, які "відчули найбільший ефект від пандемії коронавірусу", в тому числі ті, у кого "значно впав дохід в той час, як вони продовжують платити податки і піклуватися про сім'ї", - зазначається у повідомленні.

Пакет підтримки має на увазі також надання фінансових грантів професональним тенісистам з низьким рейтингом та тренерам. Так, на матеріальну підтримку тренерів виділять близько 4 млн, а гранти передбачають фінансову допомогу британським тенісистам в ATP/WTА-турах, які посідають 101-750-е місця в одиночному рейтингу та 101-250-е - у парному.

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Асоціація виплатить вихідну допомогу у збільшеному розмірі тим співробітникам, які потраплять під скорочення, при цьому зарплата виконавчого директора Скотта Ллойда та виконавчої групи LTA скоротиться на 20 відсотків.

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Спорт, Гроші, Тенис, Велика Британія, Коронавірус.
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