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134 турнір Великого шолому у Вімблдові не відбудеться через коронавірус

134 турнір Великого шолому у Вімблдові не відбудеться через коронавірус
20:19 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото:pixabay.com

Новини спорту:Вперше за 75 років буде скасовано Вімблдонськийй турнір з тенісу.

Організатори турніру Великого шолома Вімблдон-2020 у Великій Британії ухвалили рішення не проводити змагання у 2020 році через пандемію коронавірусу.

"З великим жалем головна рада Всеанглійського клубу (AELTC) і Комітет з управління чемпіонатами сьогодні ухвалили рішення, що турнір 2020 року буде скасовано через проблеми з охороною здоров'я, пов'язані з епідемією коронавірусу", - повідомляє прес-служба турніру.

"134-й турнір відбудеться з 28 червня по 11 липня 2021 року", - наголошується в повідомленні.

Турнір не відбудеться вперше з 1945 року.

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Все по темі:

Англия, Инфекция, Пандемия, Велика Британія, Коронавірус, Covid-19, AELTC, Великий шолом, Вімблдон.
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