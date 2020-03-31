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ЗМІ: Корти US Open перелаштують під шпиталь

ЗМІ: Корти US Open перелаштують під шпиталь
23:27 Вт, 31 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини спорту:На закритих кортах облаштують 350 місць для хворих.

Корти Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) використовуватимуть для потреб медслужб, щоб допомогти місту під час боротьби з пандемією коронавірусу.

Тенісний центр імені Біллі Джин Кінг в Нью-Йорку використовуватимуть для потреб медслужб.

Про це повідомляє БТУ.

"За інформацією The Washington Post, планується переобладнання спортивного комплексу, щоб допомогти місту під час боротьби з пандемією коронавірусу. За останніми даними в штаті зафіксовано 66,5 тисяч випадків зараження, при цьому в самому місті Нью-Йорк - понад 38 тисяч", - йдеться в повідомленні.

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На закритих кортах тенісного центру, на якому проходить Відкритий чемпіонат США, будуть облаштовані місця для хворих (планують встановити 350 ліжок), а на оновленій арені імені Луї Армстронга створять буфет, який зможе видавати 25 тисяч порцій їжі.

US Open у тенісному календарі запланований на 24 серпня - 13 вересня. Наразі тенісний центр оцінюють як "місце для надання допоміжної медичної допомоги" і поки не планують використовувати для розміщення хворих на COVID-19.

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Все по темі:

США, US Open, Вирус, Карантин, Пандемия, Тенис, Новини тенісу, Коронавірус, Covid-19.
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