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Тенінистки залишаються без фінансової підтримки WTA

Тенінистки залишаються без фінансової підтримки WTA
15:02 Сьогодні Телеграф ua-football.com

Новини спорту:В WTA пояснили, чому припиняють фынансову підтримку тенісисткам.

Як відомо, пандемія коронавіруса з середини березня призупинила WTA-тур.

Тенісистки повернуться на корти в кращому випадку на початку червня.

"Ми б хотіли, щоб всі отримали компенсацію очікуваного заробітку, але у WTA немає фінансових можливостей для таких виплат.

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Тенісисти – не працівники WTA. Оплата їх праці будується на результатах на корті. WTA розуміє труднощі, з якими зіткнулися ці спортсмени", - цитує Reuters заяву WTA.

Також в WTA підтвердили вірогідність продовження сезону на листопад і грудень.

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WTA, Карантин, Тенис, Новини тенісу, Новини спорту, Коронавірус.
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