Тенінистки залишаються без фінансової підтримки WTA

Новини спорту:В WTA пояснили, чому припиняють фынансову підтримку тенісисткам.

Як відомо, пандемія коронавіруса з середини березня призупинила WTA-тур.

Тенісистки повернуться на корти в кращому випадку на початку червня.

"Ми б хотіли, щоб всі отримали компенсацію очікуваного заробітку, але у WTA немає фінансових можливостей для таких виплат.

Тенісисти – не працівники WTA. Оплата їх праці будується на результатах на корті. WTA розуміє труднощі, з якими зіткнулися ці спортсмени", - цитує Reuters заяву WTA.

Також в WTA підтвердили вірогідність продовження сезону на листопад і грудень.