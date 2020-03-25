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Перший професійний тенісист заразився коронавірусом

Перший професійний тенісист заразився коронавірусом
12:14 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Місяць тому спортсмен виграв свій перший професійний титул ATP.

Бразилець Тьяго Сейбот Вайлд став першим професійним тенісистом, який здав позитивний тест на Covid-19. Про це 20-річний спортсмен розповів у соцмережі Twitter.

"Я заразився коронавірусом. Уже тиждень перебуваю на самоізоляції і дотримуюся рекомендацій лікарів. Хочу нагадати вам, що краще нині залишатися вдома. Подбайте також про своїх рідних", - сказав Сейбот Вайлд.

Місяць тому бразилець виграв свій перший професійний титул ATP. У фіналі турніру в Сантьяго (Чилі) бразилець у трьох партіях обіграв 21-річного норвежця Каспера Рууда.

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У замороженому рейтингу Сейбот Вайлд посідає 114-те місце.

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Все по темі:

Бразилия, Тенис, Хвороба, Коронавірус.
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