Перший професійний тенісист заразився коронавірусом

Новини спорту:Місяць тому спортсмен виграв свій перший професійний титул ATP.

Бразилець Тьяго Сейбот Вайлд став першим професійним тенісистом, який здав позитивний тест на Covid-19. Про це 20-річний спортсмен розповів у соцмережі Twitter.

"Я заразився коронавірусом. Уже тиждень перебуваю на самоізоляції і дотримуюся рекомендацій лікарів. Хочу нагадати вам, що краще нині залишатися вдома. Подбайте також про своїх рідних", - сказав Сейбот Вайлд.

Місяць тому бразилець виграв свій перший професійний титул ATP. У фіналі турніру в Сантьяго (Чилі) бразилець у трьох партіях обіграв 21-річного норвежця Каспера Рууда.

У замороженому рейтингу Сейбот Вайлд посідає 114-те місце.