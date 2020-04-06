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Українська біатлоністка тренується на карантині, як може

Українська біатлоністка тренується на карантині, як може
17:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новини спорту:Українська біатлоністка Джима під час карантину тренується на сходах.

Олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті українська біатлоністка Юлія Джима продемонструвала, як під час карантину можна тренуватися на сходах.

Відео тренування Юлії Джими на сходах у під'їзді свого будинку з'явилося на сторінці Biathlon.com.ua у Facebook.

Українська біатлоністка виконала різноманітні вправи для ніг, стрибки сходами вгору і вниз:

Як повідомлялося, відсьогодні в Україні вступає в силу заборона на відвідування лісопаркових зон, скверів та інших громадських місць.

Білоруська біатлоністка: Карантин - це не найкраща заміна Осло

Багато спортсменів проводять тренування вдома. Так, у соцмережах за ініціативи Комісії НОК "Антураж атлета" та Комісії атлетів НОК України триває челендж #тренуйсявдома, в рамках якого відомі українські олімпійці закликають співвітчизників залишатися вдома й берегти своє здоров'я. 

 

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Биатлон, Спорт, Биатлонистка, Тренування.
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