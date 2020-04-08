World Athletics призупинила кваліфікаційні змагання на Ігри-2020 до грудня

Новини спорту:З поверненням глобальної ситуації у звичне русло, кваліфікаційний період на Олімпійські ігри має поновитися з 1 грудня 2020 року.

Всесвітня легка атлетика (World Athletics) через пандемію коронавірусу призупинила кваліфікаційний період на Олімпійські ігри-2020 до 1 грудня 2020 року.

Відповідне рішення було ухвалено після консультацій з Комісією атлетів, президентами континентальних федерацій і Радою, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Таким чином, результати, отримані у період з 6 квітня по 30 листопада на будь-яких змаганнях, не зарахуються як нормативи для участі в Олімпійських іграх і не увійдуть до світового рейтингу, публікація якого також призупинена.

З поверненням глобальної ситуації у звичне русло, кваліфікаційний період на Олімпійські ігри має поновитися з 1 грудня 2020 року. Він буде довшим на чотири місяці від попередньо запланованого і закінчиться 31 травня 2021 року (спортивна ходьба на 50 км і марафон) та 29 червня 2021 року для всіх інших дисциплін.

Спортсмени, які виконали олімпійські нормативи до 5 квітня, зберігають їх за собою і при виконанні умов відбору від національних федерацій зможуть брати участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо, які відбудуться 23 липня – 8 серпня 2021 року.