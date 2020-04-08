Коли відбудеться чемпіонат з легкої атлетики

Новини спорту:Всесвітня легка атлетика (World Athletics) анонсувала нові дати проведення чемпіонату світу в Орегоні (США).

Змагання мали відбутися 6-15 серпня 2021 року, проте через перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік дати довелося змінити, йдеться у повідомленні Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Таким чином, чемпіонат світу відбудеться 15-24 липня 2022 року.

Ці дати Рада Всесвітньої легкої атлетики затвердила після обговорення з організаторами Ігор Доброї волі у Бірмінгемі (Велика Британія) і чемпіонату Європи у Мюнхені (Німеччина). При цьому була врахована можливість виступу атлетів на всіх трьох турнірах.

Нагадаємо, що мюнхенський чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться 15-21 серпня 2022 року.