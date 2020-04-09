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Легкоатлет Донато Сабіа помер від коронавірусної хвороби

Легкоатлет Донато Сабіа помер від коронавірусної хвороби
07:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Сабія помер в лікарні Сан-Карло в Потенца.

Колишній італійський легкоатлет Донато Сабіа помер від коронавірусної хвороби на 57-му році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Італієць був госпіталізований два тижні назад. Таким чином, боротьба з хворобою не увінчалася успіхом.

Донато був однією з провідних фігур в історії італійської легкої атлетики в 80-х роках.

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Талановитий бігун був п'ятим на Олімпіаді в Лос-Анджелесі і сьомим в Сеулі. Також він вигравав чемпіонат Європи в закритому приміщенні на 800 метрів та ставав 5-кратним чемпіоном Італії.

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Италия, Чемпион, Легкоатлет, Коронавірус, Донато Сабиа, Бігун.
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