Новини спорту:Сабія помер в лікарні Сан-Карло в Потенца.

Колишній італійський легкоатлет Донато Сабіа помер від коронавірусної хвороби на 57-му році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Італієць був госпіталізований два тижні назад. Таким чином, боротьба з хворобою не увінчалася успіхом.

Донато був однією з провідних фігур в історії італійської легкої атлетики в 80-х роках.

Талановитий бігун був п'ятим на Олімпіаді в Лос-Анджелесі і сьомим в Сеулі. Також він вигравав чемпіонат Європи в закритому приміщенні на 800 метрів та ставав 5-кратним чемпіоном Італії.