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Липневий етап Кубка світу зі стрибків на батуті у Швейцарії - скасований

Липневий етап Кубка світу зі стрибків на батуті у Швейцарії - скасований
08:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Національний олімпійський комітет України

Новини спорту:У нинішньому сезоні поки вдалося провести лише перший етап Кубка світу в Азербайджані.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про скасування через коронавірус етапу Кубка світу зі стрибків на батуті в Арозі (Швейцарія), який був запланований на 3-4 липня. Про це повідомляє офіційний сайт FIG.

У нинішньому сезоні поки вдалося провести лише перший етап Кубка світу в Азербайджані (Баку, 15-16 лютого).

У календарі поки стоїть старт в португальській Коїмбрі 27-28 червня, але ймовірність його проведення практично нульова.

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Як і в ряді інших міжнародних федерацій, в FIG, судячи із скасувань, також не чекають пожвавлення спорту до серпня.

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Швейцария, Коронавірус, Кубок світок, Стрибки на батуті.
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