Скачать
Субота, 11.04.2020
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
Коронавирус "отменил" очередной футбольный турнир
Коронавирус "отменил" очередной футбольный турнир
Президент WBC: Украина - будущее бокса
Президент WBC: Украина - будущее бокса

Саладуха хоче, щоб спортсменів пускали на стадіони

Саладуха хоче, щоб спортсменів пускали на стадіони
10:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини спорту:В Україні з 6 квітня введені посилені заходи карантин. При цьому спортсмени продовжують тренуватися поза межами стадіонів та спортзалів.

Кабмін повинен зробити винятки для професіональних спортсменів.

Українська легкоатлетка і депутат Верховної Ради України Ольга Саладуха звернулася до Кабміну з пропозицією дозволити спортсменам тренуватися під час карантину, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Професіональні спортсмени повинні займатися за індивідуальними графіками. Йдеться про поодинокі заняттях або невеликими групами на свіжому повітрі при збереженні дистанції, відповідно до карантину. У тому числі на об'єктах спортивної інфраструктури - стадіонах, майданчиках тощо.

Липневий етап Кубка світу зі стрибків на батуті у Швейцарії - скасований

Доступ до закритих залів, басейнів. Заняття там з дотриманням всіх санітарних норм і наявності лікаря і т.д. за індивідуальними графіками, щоб не було скупчення людей.

Така практика є в багатьох державах, де зараз роблять карантинні заходи», - написала Саладуха.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Стадион, Саладуха, Спортсмени.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розпочалась реконструкція стадіону "Металург" у Кривому Розі
02 WBC поки не прийняла остаточного рішення про повернення Хейні звання чемпіона
03 "Барселона" проведе обмін футболістів з клубом "Манчестер Сіті"
04 Саладуха хоче, щоб спортсменів пускали на стадіони
05 Липневий етап Кубка світу зі стрибків на батуті у Швейцарії - скасований
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся