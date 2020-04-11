Саладуха хоче, щоб спортсменів пускали на стадіони

Новини спорту:В Україні з 6 квітня введені посилені заходи карантин. При цьому спортсмени продовжують тренуватися поза межами стадіонів та спортзалів.

Кабмін повинен зробити винятки для професіональних спортсменів.

Українська легкоатлетка і депутат Верховної Ради України Ольга Саладуха звернулася до Кабміну з пропозицією дозволити спортсменам тренуватися під час карантину, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Професіональні спортсмени повинні займатися за індивідуальними графіками. Йдеться про поодинокі заняттях або невеликими групами на свіжому повітрі при збереженні дистанції, відповідно до карантину. У тому числі на об'єктах спортивної інфраструктури - стадіонах, майданчиках тощо.

Доступ до закритих залів, басейнів. Заняття там з дотриманням всіх санітарних норм і наявності лікаря і т.д. за індивідуальними графіками, щоб не було скупчення людей.

Така практика є в багатьох державах, де зараз роблять карантинні заходи», - написала Саладуха.