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НХЛ може відновити сезон без глядачів

НХЛ може відновити сезон без глядачів
11:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:НХЛ безстроково призупинила матчі в березні. Керівництво ліги готове у разі необхідності проводити матчі в серпні.

Наразі в НХЛ налаштовані за будь-що завершити сезон.

Заступник комісіонера Національної хокейної ліги (НХЛ) Білл Дейлі розповів про варіант дограти сезон без глядачів на нейтральних стадіонах. За його словами, не всі команди зможуть пускати вболівальників на свої арени після карантину через розпорядження влади, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

«Я б сказав, що це один з варіантів. Ми приймаємо його до уваги і обговорюємо. Але така перспектива не є кращою. Наша мета - підготуватися до будь-якого повороту в розвитку ситуації. Ми хочемо, щоб ліга змогла якомога швидше реагувати на будь-які зміни і рухатися далі.

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Ми розглядаємо кілька варіантів завершення регулярного чемпіонату і розіграшу повноцінного плей-офф. Потім буде міжсезоння і почнеться новий сезон. Він буде повним», - заявив Дейлі.

Поки що гравці команд НХЛ перебувають на карантині до 15 квітня. 25 клубів НХЛ з 31 не зможуть проводити домашні матчі через посилення карантину.

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НХЛ, Карантин, Хокей, Коронавірус.
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