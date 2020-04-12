Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер

Новини спорту:Колбі Кейв помер через чотири дні після видалення з мозку колоїдної кісти, що створювала тиск на його мозок.

Колбі був госпіталізований через крововилив в мозок 7 квітня, після чого введено в медикаментозну кому. Спортсмену було 25 років.

"Найдивніше, що мова йде про молодого гравця і здорового спортсмена. Такі речі не повинні відбуватися з такими людьми, як Колбі", - сказав агент гравця Джейсон Девідсон.

Примітно, що раніше агент хокеїста відзначав, що стан хокеїста не пов'язаний з COVID-19.

Додамо також, Кейв провів 11 матчів за "Едмонтон" в цьому сезоні, в яких забив одну шайбу. У 44 іграх за "Бейкерфсілд" в Американській хокейній лізі він набрав 23 (11 + 12) очки. Кейв проводив другий сезон в "Ойлерз", які 15 січня 2019 року забрала його з драфта відмов з "Бостон Брюїнз". За чотири сезони в НХЛ він провів 67 матчів, набравши 9 (4 + 5) очок.