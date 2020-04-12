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Умер легендарный гонщик Формулы-1 Стирлинг Мосс
Умер легендарный гонщик Формулы-1 Стирлинг Мосс

Помер легендарний пілот Формули-1

Помер легендарний пілот Формули-1
14:48 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Колишній пілот "Формули-1" сер Стірлінг Мосс помер у віці 90 років. Легендарний британський гонщик помер після тривалої боротьби з хворобою.

У грудні 2018 року Мосс відмовився від публічного життя. Він провів 134 дні в лікарні після перенесеної інфекції грудної клітки під час відпустки в Сінгапурі в грудні 2016 року.

Коротка біографія Мосса

Британець вважається одним з найбільших гонщиків Формули-1 всіх часів, хоча він і не виграв чемпіонат світу. Мосс є чотириразовим віцечемпіоном Формули-1 і переможцем гонки "24 години Ле-Мана".

За кар'єру Мосс провів 529 гонок, здобувши перемогу в 212. У Формулі-1 Мосс виступив у 66 гран-прі, вигравши 16 з них.

У 1958 році Мосс програв титул у Формулі-1 земляку Майку Хоторну. Хоторна мали дискваліфікувати на гран Прі Португалії, однак Мосс став на його захист.

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Мосс – перший британський гонщик, який виграв домашній гран-прі у 1955 році в Ейнтрі.

Мосс був змушений завершити кар'єру у 1962 році після того, як потрапив в аварію в Гудвуді. У результаті аварії пілот провів місяць в комі і був частково паралізований протягом пів року.

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Формула-1, Стирлинг Мосс, Спорт, Гонки, Гонщик.
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