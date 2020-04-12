FISA визначиться з новими датами олімпійських регат

Новини спорту:Міжнародна федерація веслувального спорту (FISA) заявила, що крім трьох регат Кубка світу з академічного веслування скасовано молодіжну першість світу.

"Рада Міжнародної федерації веслувального спорту (FISA) і організаційні комітети регат визнають, що ситуація змінилася в зв'язку з поширенням цієї пандемії. Відповідно, Рада і організаційні комітети вирішили, що першість світу з веслування серед молоді до 23 років та юніорів в Блед (Словенії) скасована і не буде перенесена; чемпіонат світу-2020 серед ветеранів в Лінц-Оттенсгайм (Австрія) переноситься з вересня 2020 року на 1-5 вересня 2021 року; чемпіонат світу-2020 з веслування в пляжному спринті і регати в Ойраші (Португалія) будуть перенесені з вересня/жовтня 2020 року на жовтень 2021-го; Всесвітній веслувальний тур 2020 року в Американському Самоа скасований (був запланований на квітень)", - йдеться в релізі FISA.

Ці рішення були прийняті після оцінки всіх можливих рішень на основі поточних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та з урахуванням відповідальності за обмеження кількості міжконтинентальних поїздок.

Тепер, коли дати проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо-2020 затверджені на 2021 рік, Рада FISA працює над пропозиціями щодо сезону змагань з веслування на 2021 рік і перерозподілу залишилися олімпійських та паралімпійських кваліфікаційних регат. Консультації з зацікавленими сторонами пройдуть в найближчі 10 днів.