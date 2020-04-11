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"Динамо" може продати Миколенко в "Наполі"

"Динамо" може продати Миколенко в "Наполі"
18:42 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новини спорту:Італійці стежать за захистом киян

талійський "Наполі" зацікавлений у трансфері захисників київського "Динамо" Віталія Миколенко та Дениса Попова. Про це повідомляє Аreanapoli.

Представники "Наполі" вже отсмтрели матчі за участю Миколенко і Попова. І зазначило, що обидва футболісти можуть підсилити неаполітанський клуб. За Миколенко "Динамо" хоче отримати 15 млн євро. А ось за Поповим ще будуть дивитися.

Пріоритетним трансфером для "Наполі" має стати перехід Емерсона Палмьери з "Челсі". Але поки трансфер в процесі.

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Нагадаємо, Віталій Миколенко і Денис Попов є вихованцями київського "Динамо". Миколенко дебютував у 2017 році, Попов провів свій перший матч у головній команді киян у 2019 році.

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Все по темі:

Наполи, ФК Динамо К, Спорт, Футбол, Виталий Миколенко.
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