"Динамо" може продати Миколенко в "Наполі"

Новини спорту:Італійці стежать за захистом киян

талійський "Наполі" зацікавлений у трансфері захисників київського "Динамо" Віталія Миколенко та Дениса Попова. Про це повідомляє Аreanapoli.

Представники "Наполі" вже отсмтрели матчі за участю Миколенко і Попова. І зазначило, що обидва футболісти можуть підсилити неаполітанський клуб. За Миколенко "Динамо" хоче отримати 15 млн євро. А ось за Поповим ще будуть дивитися.

Пріоритетним трансфером для "Наполі" має стати перехід Емерсона Палмьери з "Челсі". Але поки трансфер в процесі.

Нагадаємо, Віталій Миколенко і Денис Попов є вихованцями київського "Динамо". Миколенко дебютував у 2017 році, Попов провів свій перший матч у головній команді киян у 2019 році.