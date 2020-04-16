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Хокеїст Кріс Верстіг оголосив про завершення кар'єри

Хокеїст Кріс Верстіг оголосив про завершення кар'єри
09:47 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Цього сезону 33-річний уродженець Летбріджа виступав за словацький ХК “Нітра”.

Нападник Кріс Верстіг офіційно оголосив про завершення професійної кар’єри в 33 роки, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.

В активі Верстіга, який відіграв в НХЛ дев’ять сезонів, виступи за “Чикаго Блекхокс”, “Торонто Мейпл Ліфс”, “Філадельфію Флайерс”, “Флоріду Пантерс” та “Кароліну Харікейнс”.

Протягом своєї кар’єри в НХЛ Верстіг набрав 358 очок (149 голів, 209 передач) в 643 іграх регулярного сезону і 48 очок за 93 гри в плей-офф (18 голів, 30 передач).

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Додамо також, дворазовий володар Кубка Стенлі взяв участь у 93 іграх плей-офф.

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НХЛ, Крис Верстиг, Кубок Стэнли, Нитра, Хокей, Карє'ра, Завершення, Переможець.
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