Чемпіонат Європи з фехтування перенесли через коронавірус

Новини спорту:Чемпіонат Європи з фехтування в Білорусі перенесений на невизначений термін.

Чемпіонат Європи з фехтування, який повинен був пройти в Мінську (Білорусь), перенесений на невизначений термін.

Про це повідомляє сайт міністерства спорту і туризму Білорусі.

"Ми отримали лист президента Міжнародної федерації фехтування (FIE) Алішера Усманова, де повідомляється про рішення FIE про скасування через пандемію всіх міжнародних змагань, які заплановані на період з квітня по червень, - розповів голова Білоруської федерації фехтування Дмитро Шичко. - У число цих змагань входять в тому числі етапи Кубка світу, які є відбірковими на Ігри в Токіо. Повідомляється, що результати кваліфікаційних змагань, показані до березня 2020 року, залишаться в силі. Рейтинги "заморожені" і будуть активовані, як тільки з'явиться можливість провести останні змагання, включені в олімпійський відбір".

Турнір мав пройти з 16 по 21 червня. Більшість спортивних змагань перенесені через пандемію коронавірусу.