Національна хокейна ліга продовжила термін карантину до 30 квітня

Попередній термін самоізоляції хокеїстів через пандемію коронавірусу мав закінчитися 15 квітня. Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги з посиланням на пресслужбу НХЛ.
"НХЛ, слідуючи консультацій медичних експертів, прийняла рішення подовжити режим самокарантину для гравців, тренерів та персоналу клубів до 30 квітня", - йдеться в повідомленні НХЛ.
Нагадаємо, що сезон у НХЛ був припинений 13 березня через пандемію коронавірусу і спочатку планувалося, що чемпіонат відновиться на початку травня.
Як повідомляв Укрінформ, кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні). Найбільшу кількість заражених зафіксовано у США - 614 246, Іспанії - 174 060 та Італії - 162 488.
Президент США Дональд Трамп проведе 16 квітня відеоконференцію з лідерами країн "Великої сімки" (G7) щодо питань координації зусиль у боротьбі з коронавірусом COVID-19.