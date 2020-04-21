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Чемпіонат світу з фігурного катання у цьому році не відбудеться

Чемпіонат світу з фігурного катання у цьому році не відбудеться
13:17 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash

Новини спорту:Міжнародний союз ковзанярів прийняв рішення не проводити низку чемпіонатів світу, раніше відкладених через пандемію коронавірусу, повідомляє прес-служба ISU.

Союз не буде проводити чемпіонат світу з шорт-треку, який планувався з 13 до 15 березня в Сеулі, чемпіонат світу з фігурного катання, який мав відбутися з 16 до 22 березня в Монреалі, чемпіонат світу з синхронного фігурного катання, який повинен був пройти з 3 до 5 квітня в Лейк-Плесіді.

"Щодо планування сезону-2020/21, з огляду на невизначеність, викликану пандемією коронавірусу і її вплив на проведення міжнародних змагань, то Рада ISU для обговорення збереться 28 квітня в форматі онлайн", - йдеться в повідомленні.

На нараді планується обговорити кілька сценаріїв проведення сезону-2020/21.

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Раніше в ISU допускали, що перенесені змагання нинішнього року ще вдасться провести. Зокрема, в березневій заяві щодо перенесення ЧС з фігурного катання йшлося, що "протягом найближчих тижнів ISU спільно з усіма зацікавленими сторонами визначить, чи можливе проведення чемпіонату світу з фігурного катання 2020р пізніше в цьому році, але в будь-якому випадку не раніше жовтня".

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Спорт, Чемпіонат світу, Фігурне катання.
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