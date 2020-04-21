Сергій Ребров думає про повернення в "Динамо"

Новини спорту:Головний тренер "Ференцвароша" заявив, що може повернутися в київський клуб у майбутньому.

Український фахівець Сергій Ребров, який очолює угорський "Ференцварош", не виключив, що одного разу може повернутися в київське "Динамо". Про це Ребров сказав в ефірі програми "Великий футбол".

"Варіант з поверненням в "Динамо" в майбутньому? Може трапитися будь-який варіант. Робота тренером - це не контракт гравця, який може сидіти рівно п'ять років. Тренер повинен бути готовий до всього, і що буде завтра, ніхто не знає", - зазначив український фахівець, додавши, що у нього збереглися хороші відносини з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом.

"Динамо" дало мені шанс стати тим, ким я став", - також підкреслив Ребров.

Поки ж тренер підкреслив, що йому подобається працювати в "Ференцвароші":

"Мені тут комфортно, мені подобається тут працювати. А що буде далі - подивимося".

Нагадаємо, Ребров очолював "Динамо" з 2014 по 2017 роки і двічі приводив команду до чемпіонського титулу.